Grote ravage op straat na verhuizing in Drachten

De verhuizing van een bewoner van de Noorderdwarsvaart in Drachten heeft tot een grote puinhoop op straat geleid. De huurder moest van zijn huurbaas de woning verlaten. De huurder haalde donderdag zijn huis leeg en alle spullen die hij niet meer wilde hebben, liet hij op straat achter. Vrijdagochtend ontdekten medewerkers van de gemeente dat alles doorzocht was en dat er één grote bende was ontstaan. De gemeente Smallingerland laat alles nu opruimen en wil de kosten op de huurder verhalen.