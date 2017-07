Grote ravage op straat na ontruiming in Drachten

Een ontruiming van een woning aan de Noorderdwarsvaart in Drachten zorgde voor een grote puinhoop op straat. Een deurwaarder of een incassobureau heeft het huis donderdag in samenwerking met de politie leeggehaald. Al het spul is op straat gezet.

Vrijdag ontdekten medewerkers van de gemeente dat alles doorzocht was, waardoor er één grote bende was ontstaan.

De gemeente Smallingerland laat alles opruimen. Het is onduidelijk wie er voor de kosten opdraait. Het is ook niet duidelijk waarom bij de ontruiming het spul niet afgevoerd is.