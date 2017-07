Korting op energierekening door dorpsmolen Herbaijum

Mensen in de buurt van Herbaijum kunnen binnenkort profiteren van korting op hun energierekening door de 'buurtmolen', een nieuwe speler op de energiemarkt. Het initiatief komt van de landelijke energiecoöperatie Qurrent en windmolenfabrikant EWT.

Het doel is dat de eerst buurtmolen van Nederland in Herbaijum komt. Op het erf van een boer in dat dorp staat al een molen. Er waren al plannen om die te vervangen, maar door er een buurtmolen van te maken zouden de omwonenden er ook van kunnen profiteren, omdat ze geen energiebelasting hoeven te betalen.

Volgens Mattijs Winter van energiecoöperatie Qurrent geldt de korting niet alleen voor mensen in Herbaijum, maar ook voor sommige gebieden in Franeker en Harlingen.