Opknapbeurt van Blokhuisplein: weg afgesloten voor verkeer

Het Blokhuisplein in Leeuwarden wordt vrijdagavond afgesloten voor al het verkeer. Vanaf zeven uur 's avonds tot en met zaterdagmiddag drie uur wordt er gewerkt aan de weg. Bedoeling is dat de weg mooier én meer bij het centrum getrokken wordt. Bovendien moet de weg ook veiliger worden. Er worden grote tegels en LED-verlichting aangelegd. Verder wordt de weg, waar dagelijks zo'n 10.000 auto's langsrijden, een 30-kilometerzone en worden er extra zebrapaden aangebracht. Het verkeer wordt omgeleid. De horecagelegenheden aan de Tweebaksmarkt en in het centrum zijn bereikbaar.