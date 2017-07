Wethouder Rijpstra wordt directeur van Circulair Friesland

Wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel verlaat de politiek. Vanaf 1 september gaat ze aan de slag als directeur van de Vereniging Circulair Friesland. Die vereniging is vorig jaar opgericht door het bedrijfsleven. De 54-jarige Rijpstra, die elf jaar wethouder was, gaat zich onder andere bezighouden met onderwerpen als circulaire landbouw, circulair plastic, organische reststromen en voedsel. Doel is om 2020 dé circulaire EU-regio te zijn.

Rijpstra heeft veel zin in haar nieuwe baan. "Ik zie de beweging richting een circulaire economie als een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Met mijn ervaring in de journalistiek en openbaar bestuur past deze functie heel goed bij mij. Ik kijk er erg naar uit om mij in te zetten voor deze belangrijke beweging en denk ook dat als het ergens kan, dat dat in Fryslân is."

De fraksje fan de PvdA sil op koarte termyn sykje nei in nije wethâlder.