Inwoners Marrum zien komst vergister niet zitten

Een grote groep omwonenden van een te bouwen mestvergister in Marrum heeft donderdagavond de gemeenteraad van Ferwerderadeel laten weten dat zij de komst van de installatie helemaal niet zien zitten. Dat geldt voor het hele dorp, want zij worden gesteund door dorpsbelang. De zogenaamde vergister zou 100.000 ton mest moeten verwerken. Het dorp is vooral bang voor stank en verkeersoverlast.

Vergunning afgegeven

Het gaat om een plan van energiebedrijf Engie op een plaats aan de Botniaweg. Daar moet mest worden omgezet in groen gas. Voor zo'n installatie op die plaats is jaren geleden al eens een vergunning afgegeven. Wat het geheel nog ingewikkelder maakt, is dat het plan zo groot is dat de provincie de bevoegdheden heeft overgenomen van de gemeente.

Diverse partijen in Provinciale Staten hebben al vragen gesteld over de kwestie. Zowel de gemeente als het dorp wil nu om tafel met verantwoordelijk gedeputeerde Michiel Schrier.