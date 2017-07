De Leeuwarder fractie van de PvdA wil dat de westelijke invalsweg in Leeuwarden aangepakt wordt. De binnenkomst is nu verwaarloosd, vindt de fractie, en moet met het oog op Culturele Hoofdstad snel worden opgefleurd. Vele gebouwen aan het Spoordok en de Harlingertrekweg zijn verwaarloosd, ondergespoten met graffiti en er is te weinig eenheid in de bebouwing.

De PvdA wil dat er een visie wordt ontwikkeld op het gebied, zodat bezoekers een positieve indruk krijgen van de stad.