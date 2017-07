VIDEO: Huurders in 'The Block' Leeuwarden luiden de noodklok

'The Block', het gebouw aan de Tesselschadestraat in Leeuwarden is een jaar geleden opgeleverd, maar veel dingen zijn nog niet afgemaakt. Beloofde balkons zijn niet aangelegd, verlichting is er niet of werkt niet en een fietsenstalling is niet afgemaakt. Toch betalen de huurders elke maand weer 800 tot 1000 euro huur. En het gaat niet alleen om het woongenot, maar ook om de veiligheid.

Er hangen ook geen brandblussers. Maar van de gemeentelijke inspectiedienst hoeft dat ook niet, want het gaat hier om nieuwbouw. Toch willen de huurders minder huur betalen. Een landelijke huurcommissie heeft de zaak in onderzoek en doet in september uitspraak.