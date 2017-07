Jeugd-tbs geëist tegen Buitenposter voor misbruik meisje

Tegen een 22-jarige man uit Bûtenpost is donderdag jeugd-tbs geëist voor het misbruiken van een klein meisje. De man zou in september 2015 op een zorgboerderij in de gemeente Achtkarspelen een 9-jarig meisje seksueel hebben misbruikt. De Buitenposter heeft een verstandelijke beperking en autisme, en zat in een groep met andere cliënten, waaronder het slachtoffer.

De moeder van het meisje eist ruim 2.500 euro voor de juridische kosten en als smartengeld. De rechtbank in Leeuwarden doet over twee weken uitspraak.