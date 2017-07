Tennisser Arends halve finale Challenger in Braunschweig

Tennisser Sander Arends uit Leeuwarden heeft donderdag de halve finale bereikt van het Challenger-toernooi in het Duitse Braunschweig. Arends, die vorige week nog als eerste Fries ooit op Wimbledon stond, speelt deze week met Matwe Middelkoop uit Breda.

Omdat er woensdag door de regen niet gespeeld werd in Braunschweig, moesten Arends en Middelkoop donderdag twee partijen tennissen. Eerst wonnen ze met 6,3 3,6 en 13-11 in een supertiebreak van de Amerikanen Cerretani en Schnur. Later op de dag werd het 6-3 en 6-1 tegen Fucsovics en Balazs uit Hongarije.



Arends en Middelkoop spelen in de halve finale tegen de Duitsers Krawietz en Kretschmer.