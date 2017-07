Kussende overvaller moet twee jaar de cel in

Een man die in februari een tankstation in Drachten heeft overvallen, moet twee jaar de cel in. Bij de overval bedreigde de man de medewerker van de tankshop met een mes. Toen zij hem geld uit de kassa had gegeven, gaf hij haar een kus op de mond.

Volgens jusitie was dat heel denigrerend voor de vrouw. Zij heeft zich bedreigd gevoeld. De verdachte was niet bij de uitspraak. Hij heeft de Algerijnse nationaliteit en is tot niet-gewenste vreemdeling verklaard. Momenteel zit hij in een uitzetcentrum in Ter Apel.