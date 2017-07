Harlingen is begonnen met het weghalen van een aantal verkeersborden in de gemeente. Uit een inventarisatie is gebleken dat 10% van de borden overbodig is. Volgens de gemeente kan een teveel aan borden juist voor onveilige situatie zorgen.

De weggehaalde borden gaan in de gemeentelijke opslag en worden op termijn opnieuw gebruikt. Het eerste overbodige verkeersbord is donderdag verwijderd door wethouder Harry Boon.