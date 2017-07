Krokodillen verwelkomd in nieuw verblijf AquaZoo

Dierentuin AquaZoo uit Leeuwarden laat donderdagavond zijn nieuwe krokodilen aan het publiek zien. Het gaat om vier nijlkrokodillen: een mannetje en drie vrouwtjes. Hoofdverzorgster Stephanie Jessen van AquaZoo is mee geweest om ze op te halen uit een dierentuin in Spanje. "Oorspronkelijk komen de krokodillen uit Afrika, maar ze zijn geboren in Spanje. De krokodillen passen goed bij het waterrijke thema van het park. Kinderen kunnen via een avontuurlijke route veel leren over de nijlkrokodil," zegt de verzorgster.

De nijlkrokodillen zij een grote investering voor AquaZoo. Het binnenverblijf van de dieren is helemaal omgebouwd tot tropisch paradijs, zodat de dieren zich thuisvoelen. Ook ligt er een nepkrokodil aan de rand van het verblijf. De bezoekers kunnen zo van dichtbij zien hoe hij er uitziet en voelen hoe zijn huid aanvoelt.

De opening van het nieuwe verblijf en de komst van de krokodillen worden gevierd met diverse activiteiten. Bezoekers die er deze avond naartoe kunnen, zijn vooral jaarkaarthouders en mensen die online een kaartje hebben gekocht. Vrijdag 14 juli is het verblijf open voor alle bezoekers.