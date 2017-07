Er zitten blauwalgen in de Aldegeaster Brekken. De provincie raadt mensen dan ook af om daar te zwemmen, omdat ze ziek kunnen worden. Er zijn bij de zwemlocatie bij Oudega (Súdwest-Fryslân) borden geplaatst waarop staat dat mensen er beter niet kunnen zwemmen.

De provincie houdt alle zwemplekken in Fryslân in de gaten, alle informatie daarover is te vinden op www.zwemwater.nl.