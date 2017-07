Het kantoor van woningcorporatie Lyaemer Wonen in Lemmer gaat dicht. Volgens de organisatie komen er steeds minder mensen naar het kantoor. Medewerkers van Lyaemer zijn steeds vaker in buurten en dorpen te vinden en minder op kantoor. Daardoor komen er ook minder klanten naar de vestiging. Bovendien worden steeds meer zaken telefonisch of digitaal afgehandeld.

Het kantoor gaat daarom vanaf maandag dicht. Bezoek op afspraak is nog wel mogelijk.