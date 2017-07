De vrouw die woensdag dood werd aangetroffen in Oudehaske is een natuurlijke dood gestorven. Dat zegt de politie. Het lichaam van de vrouw werd gevonden in een speeltuin in het dorp. De politie zette veel mensen in om te onderzoeken wat er precies was gebeurd. Woensdagavond werd al gezegd dat er geen aanwijzingen waren om aan een misdrijf te denken. Nu is dus duidelijk geworden dat dat inderdaad niet het geval is.