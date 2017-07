Friezen hebben in verhouding vaak een caravan of camper. Dat blijkt uit het onderzoek van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). In onze provincie hebben bijna 47 op de 1000 inwoners een caravan of camper. Alleen de Drenten hebben nog meer inwoners dat.

Aan de onderkant van de ranglijst staan Noord- en Zuid-Holland met 24 en 22 caravans en campers per 1000 inwoners. Landelijk gezien zijn de meeste eigenaars boven de 50 jaar.