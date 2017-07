Spanning op woningmarkt neemt ook toe in Fryslân

De spanning op de woningmarkt neemt ook in Fryslân verder toe. Er staan minder huizen te koop en de woningen die op de markt komen, worden duurder. Het aantal huizen dat boven de vraagprijs wordt verkocht, neemt toe.

Minder aanbod

In het tweede kwartaal van dit jaar werd bijna 7 procent van de woningen verkocht boven de vraagprijs, in de laatste maanden van 2016 was dat nog maar 4 procent. Doordat er minder aanbod is, zetten veel mensen hun eigen huis niet te koop omdat er geen geschikte andere woning is. Een en ander blijkt uit cijfers van de NVM.

Korter te koop

Halverwege het tweede kwartaal 2017 stonden er bij de NVM-makelaars in Fryslân ruim 3800 huizen te koop. Dat is 30 procent minder dan het jaar ervoor. Woningen staan in Fryslân steeds korter te koop, 83 dage. Dat was 115 dagen. De prijs is in het tweede kwartaal van dit jaar met 2 procent gestegen in vergelijking met het kwartaal ervoor.

Duurder

Vergeleken met een jaar eerder is de gemiddelde koopwoning bijna 8 procent duurder geworden. De gemiddelde prijs van een verkochte woning in Fryslân is nu bijna 205.000 euro.