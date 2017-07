Foute opslag in Minnertsga levert geld op voor goed doel

Kaatsvereniging Minnertsga komt met een nieuw idee om het kaatsniveau te verbeteren. De heren en dames die volgende week de hoofdklassewedstrijd in Minnertsga kaatsen, krijgen minder prijzengeld als ze opslagmissers maken. Die dag zijn er 15 partijen en voor elke partij is 200 euro beschikbaar, per foute opslag gaat er 20 euro naar het goede doel.

Goede doel

Het gaat de kaatsvereniging niet alleen om een beter niveau, er wordt ook geld ingezameld voor de Stichting Stophersentumoren.nl. In Minnertsga zijn momenteel drie mensen met een hersentumor en voor hen wil de club graag iets doen. "Hoe meer de kaatsers overhouden aan de hele dag, dat bedrag gaat ook naar het goede doel, zo zegt voorzitter Jacob Wassenaar.

Het initiatief wordt gesponsord door het bedrijf Daalimpex uit Harlingen en loonbedrijf Joostema uit Minnertsga. Naast het sponsorgeld is er ook nog het standaard prijzengeld voor de kaatsers. De hoofdklassepartij is op woensdag 19 juli en begint om 15.30 uur.