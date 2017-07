Wilde Soay-schapen laten zich dit jaar gemakkelijker vangen

Op Vlieland lukt het Staatsbosbeheer dit jaar goed om de Soay-schapen op het eiland te vangen. Dat is best bijzonder, want de groep van honderden dieren is volgens de eilander boswachter Anke Bruin-Kommerij misschien wel een van de wildste van Nederland. De dieren moeten worden gevangen, om ze te oormerken.

Onverwachte lammerij

Sinds in 2014 een grote groep schapen van Ameland naar Vlieland is gekomen, zijn de dieren wat minder gemakkelijk te pakken te krijgen. Dat komt omdat de groep groter is geworden, omdat de schapen drachtig waren. Een groot deel van de groep zette volledig onverwachts lammen op de wereld. En in de natuur werkt het zo dat de moeder er over het algemeen niets voor voelt om mensen bij de jonge dieren te laten komen.

Onafhankelijk karakter

Tel daarbij op dat de Soay-schapen toch al een behoorlijke onafhankelijk karakter hebben en u heeft een groep schapen die u gemakkelijk kunt vangen. En dat moet nu wel. Bijvoorbeeld om de dierenarts eens naar een schaap te laten zien of om nieuwe oormerken te plaatsen. Volgens boswachter Bruin-Kommerij zijn de schapen net buskruit: "Als je dichterbij komt, dan spatten de groepjes schapen uitelkaar."

Schapenbiks

Er zijn verschillende methoden uitgeprobeerd, maar het lokken van de dieren met schapenbiks levert resultaat. De vangerij is nu om de dag om de dieren genoeg rust te geven. "Er is een uitdrukking 'van geitenhouden leer je vloeken', maar dat geldt voor deze schapen zo nu en dan ook", aldus de boswachter. "Het is een kwestie van de rust bewaren en dan krijgen we het voorelkaar."