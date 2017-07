"Drempel om met schulden aan te kloppen bij SWF is hoog"

Het is er niet gemakkelijker op geworden om met grote schulden op de gemeente Súdwest-Fryslân af te stappen voor hulp. Dat concludeert de rekenkamer van die gemeente. Zij hebben de schuldhulpverlening tegen het licht gehouden. Er gaat veel goed, maar het kan beter, zo werd woensdagavond duidelijk bij een presentatie aan de gemeenteraad.

Eerder was er een loket waar mensen heen konden, nu moeten ze bellen of een digitaal formulier invullen. Dat werkt minder goed. Hoe goed de gemeentelijke aanpak werkt, is ook niet goed te zeggen. Want veel cijfers, bijvoorbeeld over het aantal mensen met grote schulden, zijn er niet. Een van de aanbevelingen is om weer over te gaan op gewone loketten.