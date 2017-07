Komst nieuw Cambuurstadion roept zorgen op bij buurtbewoners

De weken om het WTC-gebied in Leeuwarden hebben zorgen over de komst van het nieuwe Cambuurstadion. Voornamelijk wat parkeren en verkeer betreft wordt er rekening gehouden met overlast. Verder denken de wijkbewoners dat de realisatie van twee nieuwe supermarkten bij het nieuwe stadion gevolgen kan hebben voor de winkels in hun wijken.

De wijkpannels van de Schrijversbuurt, de Vossenparkwijk en Westeinde spraken woensdagavond hun zorgen uit bij de gemeenteraadsbijeenkomst. Wethouder Deinum heeft daar de toezegging gedaan dat er de komende tijd gesprekken zullen komen met de wijkbewoners. Er zal ook naar hen geluisterd worden in de uitwerking van de plannen.

De gemeenteraad neemt nu maandag een besluit over de medewerking aan de plannen. Er lijkt een grote meerderheid te zijn voor de komst van het Cambuurstadion naar het WTC. Er zijn nog vragen over de financiële steun vanuit de gemeente en over de invulling van de huidige locatie van het Cambuurstadion