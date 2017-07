Zwembad goedkoper uit met nieuwe installatie op waterstofgas

Het zwembad van Witmarsum wordt vanaf nu voor een deel verwarmd met waterstofgas. Deze nieuwe schone techniek is nog nooit eerder gebruikt in Europa.

Het apparaat is bedacht door het bedrijf Tieluk BV uit Leeuwarden. Met behulp van zonne-energie wordt in een installatie naast het zwembad waterstofgas aangemaakt dat daarna wordt gemengd met aardgas. Daardoor is er veel minder aardgas nodig dan nu. Voor zwembad Mounewetter betekent het dat de energierekening met meer dan een derde naar beneden gaat.

De installatie bij het zwembad is officieel een proefopstelling, maar de gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân hebben beide al aangegeven meer van dit soort waterstofgasinstallaties te willen inzetten. De verwachting is dat er de komende jaren nog vijf of zes geïnstalleerd worden.