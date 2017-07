Fiets gestolen voor camera beveiligingsbedrijf

Medewerkers van een beveiligingsbedrijf in Drachten konden hun ogen dinsdagavond bijna niet geloven. Twee Drachtsters probeerde de fiets van de directeur te stelen. Maar het bedrijf, gespecialiseerd in camerabeveiliging, is zelf ook goed beveiligd en de medewerkers hadden de dieven dan ook meteen in de gaten.

Op het moment dat de twee er met de fiets vandoor wilden gaan, was de gewaarschuwde politie er al. Die heeft de beide dieven meegenomen. Ze zitten nog vast voor verder onderzoek. Daarbij zullen de beelden van het beveiligingsbedrijf worden gebruikt.