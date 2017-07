Provinciale Adviesraad Jongeren geïnstalleerd in Staten

De Friese jongerenadviesraad is woensdag geïnstalleerd door commissaris van de koning Arno Brok. Dat gebeurde op een samenkomst van Provinciale Staten.

De raad bestaat uit twaalf jonge leden. Zij zullen twee tot vier keer per jaar adviseren over zaken die op de agenda van Provinciale Staten staan. Zij kunnen ook zelf besluiten om met een advies te komen. Alle leden komen uit het voortgezet onderwijs. De jongerenadviesraad bestaat uit maximaal vijftien leden. Brok hoopt voornamelijk op extra leden uit het VMBO, zo zei hij bij de installatie. De adviesraad is een initiatief van CDA-statenlid Zuidema.