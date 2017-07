UPDATE: Politie denkt voorlopig niet aan misdrijf Oudehaske

De overleden vrouw die woensdagavond in Oudehaske op straat is gevonden, is waarschijnlijk niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

De vrouw werd gevonden op een bankje in een speeltuin bij de kruising Jasker-Turfkoer. De politie zette groot materieel en veel mensen in nadat de melding bekend was. Ze zetten het gebied af voor het onderzoek. In de loop van de avond deed blijken dat er voorlopig geen aanwijzingen zijn van een misdrijf.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de zaak. Daarvoor werd de straat afgezet. Die is nu weer vrijgegeven.