Besluit nu definitief: 200.000 ganzen schieten toegestaan

Er worden de komende tijd veel meer ganzen geschoten in Fryslân. Dat hebben Provinciale Staten woensdag besloten.

De maatregelen in het kort

vanaf nu tot 200.000 ganzen schieten, in plaats van 85.000.

ganzen mogen vanaf nu het hele jaar geschoten worden, de winterrust wordt afgeschaft.

er komen 'goose busters', mobiele teams die ganzen verjagen en schieten op plaatsen waar de overlast groot is.

Doel van de maatregelen

De schade door ganzen met 5 tot 10 procent verminderen.

Eensgezind waren de partijen woensdag niet op het ganzendebat. Er werd woensdagochtend ook nog gedemonstreerd door de Partij voor de Dieren. Statenlid Rinie van de Zande van de partij neemt de mobiele verjaagteams 'doodseskaders' die averechts werken. Natuurorganisaties leverden vooraf ook al kritiek op de ganzenmaatregelen en kwamen met een alternatief plan.

Gedeputeerde Johannes Kramer is er zeker van dat de nieuwe aanpak nu een feit is. Hij vindt dat het aantal van 200.000 ganzen dat moet worden geschoten in perspectief moet worden gezien.

De mobiele verjaag- en schietteams komen er op voorstel van de VVD. De partij vindt dat boeren niet hoeven op te draaien voor de schade door ganzen.

Er wordt al een tijde gesproken over de provinciale aanpak van de ganzenoverlast. Partijen als de PvdA en GroenLinks vonden het voorstel eigenlijk maar een toneelstukje, een irrelevante discussie.