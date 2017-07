Rotonde Noorderhogeweg-Nijtap Drachten wordt turborotonde

De bestaande rotonde op de kruising van de Noorderhogeweg en Nijtap in Drachten wordt een turborotonde. Dat heeft het college van B en W van Smallingerland besloten. Voornamelijk in de avondspits is het er druk en ontstaan er geregeld files. Uit berekeningen van de gemeente doet blijken dat het de komende jaren alleen maar drukker wordt, voornamelijk op de Noorderhogeweg. Dan worden ook 's ochtends problemen verwacht.

Als de rotonde aangepakt wordt, zal ook het riool worden vernieuwd. Voor omwonenden komt er in september een voorlichtingsbijeenkomst. De aanleg van de turborotonde begint dan in maart volgend jaar. De kosten zijn 1,1 miljoen euro.