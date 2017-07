Poes reist met bus naar Staphorst en is daar vermist

Anita Manshande uit Leeuwarden kreeg deze week de schrik van haar leven. Haar kat Luca kwam maar niet thuis, en nu blijkt dat het dier een bijzondere reis heeft gemaakt.

Opgesloten?

"Toen ik vrijdagmiddag thuiskwam van mijn werk, zag ik een busje staan op de oprit van de buren", vertelt Manshande. "Die avond kwam Luca niet thuis om te eten, wat ze anders altijd wel doet. Zaterdag kwam ze ook niet opdagen, maar ze kruipt wel vaker door ramen naar binnen. Daarom docht ik dat ze misschien ergens opgesloten zat."

Staphorst

"Zondag was ze er ook nog niet en toen heb ik de vermissing op de buurtapp gezet. Niemand had Luca gezien en toen dacht ik: Ze zal toch niet bij de buren in het busje gekropen zijn? De buren appten met het bedrijf en die schreven maandag terug dat bij aankomst in Staphorst een poes uit het busje gevlogen was."

Zoeken

Manshande is al tweemaal in Staphorst geweest om de kat te zoeken. Maandag zijn ze meteen met een paar mensen gaan zoeken: de naam Luca roepen en flyers ophangen. Dinsdag dacht iemand haar te hebben gezien en toen ze meteen weer naar Staphorst gereden om te gaan zoeken onder het roepen van de naam met brokjes rammelen. Maar tevergeefs: De kat bleef weg.

Signalement

Luca is een volwassen, klein, rood poesje met een klein stukje wit onder haar bekje. Ze laat zich gemakkelijk aaien als mensen haar aanhalen. De kat heeft een chip zodat identificatie geen probleem hoeft te zijn.

"Luca betekent veel voor mij", zegt een emotionele Manshande. "Ze is nog maar drie jaar. Ik heb nog een poes, maar je mist deze toch."