Boete voor wokpaleis Ryptsjerk

Wokpaleis Fryslân in Ryptsjerk moet van de Raad van State toch een hoge vreemdelingenboete van 8.000 euro betalen. Volgens de Arbeidsinspectie maakte een Chinese vrouw nagerechten klaar voor klanten in het restaurant, terwijl ze geen werkvergunning had.

Volgens het restaurant proefde de vrouw alleen van de desserts. Maar de medewerker van de Arbeidsinspectie zag de vrouw met een blad vol desserts door het restaurant lopen. Het restaurant moest eerst nog 16.000 euro boete betalen, maar dat is door het ministerie met de helft teruggebracht.