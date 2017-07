ChristenUnie: "Groot respect voor Marja Krans"

De ChristenUnie in Smallingerland zegt groot respect te hebben voor de keuze van wethouder Marja Krans om op te stappen. Dinsdag werd bekend dat bouwbedrijf Van Norel niet terecht aan de kant werd gezet bij de verbouw van theater De Lawei in Drachten. Dat kost de gemeente naar verwachting vijf miljoen euro.

Krans zegt met het opstappen haar politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Volgens de ChristenUnie heeft Krans het Lawei-dossier ook met 'bevlogenheid, betrokkenheid en inzet' opgepakt. De partij is enorm dankbaar voor wat Krans voor de inwoners van Smallingerland heeft betekend.

Marja Krans was sinds 2006 actief in de politiek in Smallingerland.