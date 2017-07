Politie achtervolgt geboeide man, bouwvakkers houden hem aan

Een man van 23 jaar uit Goude is woensdagochtend ervandoor gegaan bij een politiecontrole. De man werd in Leeuwarden van de weg geplukt, omdat het vermoeden bestond dat hij niet handsfree belde. Toen de agenten om zijn rijbewijs vroegen, maakte hij zich uit te voeten. Na enkele honderden meters liet hij zich uit de auto vallen, die daarop tegen een boom vloog. De man zelf ging rennend verder. De agenten slaagden erin hem te achterhalen en in de boeien te slaan. De verdachte ging er echter opnieuw vandoor. Bouwvakkers wisten hem daarna aan te houden en over te dragen aan de politie. Die heeft hem meegenomen voor verder onderzoek. De man had bij zijn aanhouding drugs bij zich.