"Turbozwemmen is geen goede manier om zwemmen te leren"

De landelijke zwembond KNZB maakt zich zorgen over de populariteit van het turbozwemmen. Bij turbozwemmen wordt kinderen intensief zwemmen geleerd in een paar weken tijd. Volgens de bond heeft het leren van zwemmen tijd nodig, omdat de coördinatie tussen armen en benen nog niet goed is ontwikkeld.

Vooral in de Randstad kiezen ouder ervoor om hun kinderen op turbozwemmen te doen. In Fryslân zijn er een stuk minder zwemscholen die versneld zwemmen aanbieden.

Geen succes

Zwemschool Spash in Sneek is een van de zwemscholen in Fryslân die heeft geprobeerd om het turbozwemmen te introduceren, maar dit was volgens zwemjuf Helma Regts geen succes. "Wij zijn opgehouden met het aanbieden van turbozwemmen, omdat wij merkten dat veel kinderen het beter leerden als ze meer herhaling kregen", zegt Regts.