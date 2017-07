Zo kun je als KPN-klant buiten Friesland naar Omrop kijken

Sinds 4 juli kunnen abonnees van KPN, XS4All, NLE en Telfort niet meer naar Omrop Fryslân kijken als zij in Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant of Limburg wonen. KPN heeft zenderwijzigingen doorgevoerd waardoor regionale omroepen alleen nog in de eigen en omliggende provincies te zien zijn.

Abonnees van KPN, XS4All, NLE en Telfort die naar Omrop Fryslân willen blijven kijken, maar niet in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland of Friesland wonen, zijn er een aantal alternatieven om alsnog de programma’s te kijken op een televisiescherm.

Alternatief 1: Laptop aansluiten op de tv

De meeste laptops zijn uitgerust met een HDMI poort. Ook moderne televisies hebben HDMI ingangen. Daarmee kan bijvoorbeeld een ontvangstkastje voor digitale tv worden aangesloten, maar ook een laptop. Wanneer je met een HDMI kabel je laptop aansluit op je tv, kun je je laptopscherm delen op je televisiescherm.

Schakel met je afstandsbediening naar het HDMI kanaal en ga op je laptop naar www.omropfryslan.nl/live. Zet de videospeler op schermvullend.

Alternatief 2: Chromecast

Chromecast is een klein apparaatje van Google die je achter op je tv inplugt. Dat gaat via de HDMI ingang. Wanneer je op je smartphone of tablet de Google Home-app installeert, kun je filmpjes vanaf je smartphone of tablet afspelen op je televisiescherm. Dat principe heet ‘casten’. Wanneer je op je smartphone/tablet naar www.omropfryslan.nl/live gaat, kun je via het Chromecast-icoontje op je smartphone of tablet de uitzending afspelen op je televisiescherm. Zorg wel voor een stabiele WiFi-verbinding in je huis.

Alternatief 3: Smart TV-app

De meeste ‘slimme’ tv’s hebben de Omrop-Smart Tv-app. Hiermee kun je live kijken naar Omrop Fryslân, of één van de programma’s terug kijken.

Alternatief 4: Overstappen

Deze providers bieden landelijk Omrop Fryslân aan in televisie-abonnementen: Fiber, Canal Digitaal, Online.nl, Stipte, T-Mobile, Ziggo en Caiway. Welke aanbieders jij kunt ontvangen, hangt af van je postcode. Dat kun je nazien op https://www.digitelevisie.nl/digitale-tv/vergelijken