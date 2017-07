Statendebat over ganzenaanpak lijkt al beslist

"Het debat over de Friese ganzenaanpak in de toekomst is een toneelstukje", "De discussie is eigenlijk voor Piet Snot". Dat zeggen respectivelijk PvdA en GroenLinks in Provinciale Staten. Beide oppositiepartije constateren dat er niet meer te praten valt over compromisvoorstellen over het ganzenbeleid. Beide partijen dienen woensdag geen amendementen en moties in over het onderwerp.

College

Collegepartijen CDA, VVD, FNP en SP staan achter het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten om toe te staan meer ganzen af te schieten om schade in de landbouw tegen te gaan. Ganzen zorgen voor ongeveer 10 miljoen euro schade per jaar. De provincie wil dat met 5 tot 10 procent terugbrengen.

'Doodseskader'

Partij voor de Dieren-statenlid Rinie van der Zanden vindt het afschieten van ganzen "moord". Ook vindt ze het mobiele verjaagteam van de VVD (de zogenaamde 'Goose Busters') een doodseskader.