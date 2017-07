Leren in weer en wind op de kwelder bij Holwerd

In weer en wind de natuur leren kennen, in plaats van in een knus klaslokaal. De kinderen van CBS de Regenboog uit Dokkum mochten woensdag de kwelder bij Holwerd op. Het nieuwe programma 'Pierewaaien' is een natuur- en educatieproject van de gemeente Dongeradeel, Staatsbosbeheer, Natuur- en Milieu-educatiecentrum De Klyster en waddenbelevingscentrum De Noordhoren.

Het is de bedoeling dat de kinderen zelf ontdekken en ondervinden hoe het leven van vogels en planten op de kwelder er uitziet. Ook andere basisscholen uit Dongerdadeel doen mee aan deze tochten in het Waddengebied. Wethouder Esther Hanemaaijer opende het project woensdagochtend op de kwelder bij Holwerd.

De kinderen mochten met de laarzen in de klei en het slijk, ze voelden de wind om het hoofd, ze zagen naar de vogels en konden eetbare waddenplanten proeven. Boswachters Gjerryt Hoekstra en Henk Jan van der Veen van Staatsbosbeheer namen de kinderen op sleeptouw.