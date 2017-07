Wethouder Marja Krans van Smallingerland dient ontslag in

Wethouder Marja Krans van de ChristenUnie in de gemeente Smallingerland stapt per direct op. Aanleiding is de negatieve uitspraak van de Raad van de Arbitrage voor de Bouw over de schouwburg De Lawei in Drachten.

5 miljoen

Bij de verbouw daarvan werd bouwbedrijf Van Norel aan de kant gezet, omdat zij geen goed werk zouden leveren. Volgens de Raad van de Arbitrage was er geen enkele reden om dat te doen. De uitspraak zou de gemeente zo'n 5 miljoen euro kunnen kosten.

Niets verkeerd gedaan

Marja Krans zegt nu haar politie-bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen, maar zegt ook dat ze vindt dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Komende dinsdag praat de gemeenteraad over de zaak. Dinsdag zei Krans nog dat ze daar niet op vooruit wilde lopen.

College

De coalitie van PvdA, SP, D66 en ChristenUnie wol gewoon verder met elkaar. Er zal een nieuwe CU-wethouder worden gezocht.

De brief van Marja Krans aan de raad:

"Aanleiding hiervoor is dat ik mijn politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid wil nemen voor de nu bekende uitkomsten inzake het dossier De Lawei. Met het college en gemeenteraad hebben we destijds met de kennis van dat moment keuzes gemaakt om de ingrijpende vernieuwbouw van de Lawei af te kunnen ronden en daarmee

ons gezamenlijk doel, te weten een cultuurinstelling als warm kloppend hart in Smallingerland toekomstbestendig en veilig te realiseren. Naar mijn opvatting is dat doel in ieder geval bereikt.

Inmiddels is de uitspraak van de Arbitragecommissie bekend waaruit blijkt dat zij een ander oordeel velt over de gevolgde procedure. Ondanks het feit dat hiertegen nog appel mogelijk is door De Lawei neem ik nu mijn verantwoordelijkheid als portefeuillehouder.

Het spijt mij bijzonder dat ik mijn bestuurlijke opdracht in brede zin niet af kan maken, waar ik daaraan binnen de verschillende portefeuilles met hart en ziel aan heb gewerkt. Desalniettemin is dit wat mij betreft nu de enige juiste keuze."