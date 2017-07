Acties bij Huhtamaki Franeker uitgesteld

Vakbond FNV heeft acties bij de eierdozenfabriek van Huhtamaki in Franeker voorlopig uitgesteld. De vakbond had het bedrijf in verband met cao-onderhandelingen een ultimatum gesteld dat woensdag eindigde. Omdat het bedrijf nu met een nieuw voorstel is gekomen, wil de FNV dit vrijdag eerst met de leden bespreken. Tot die tijd komen de aangekondigde acties te vervallen.

Volgens de vakbond wordt een loonsverhoging deels betaald uit de pensioenen van de medewerkers. Zij gingen daarom niet akkoord. De cao van Huhtamaki geldt voor 180 werknemers en liep op 1 juni af.