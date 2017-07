Fries dammen internationaal erkend als sport

Het Fries dammen heeft van de Federation Mondiale du Jeu de Dames internationale erkenning als damsport gekregen. Het bestuur van WFD (wereldkampioenschap Fries dammen) werd op een positieve wijze verrast door het uitgebreide programma als voorbereiding op het WK dammen in 2018. Dat wordt in augustus 2018 in Leeuwarden georganiseerd. De Federatie heeft voor het Fries dammen een aparte selectie aangemaakt.

Er is de laatste jaren door de stichting WFD hard gewerkt om deze erkenning te krijgen en het Fries dammen internationaal op de kaart te zetten.