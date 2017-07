Busvervoer bij Garyp aan de Wâldwei verandert niet meer

"Alles is besproken en dan is het nu ook wel klaar", zegt de 17-jarige gymnasiumleerling Wolter van der Maten uit Garyp. Ruim vier maanden lang heeft hij zich ingezet om de busverbinding op de Wâldwei bij Garyp te verbeteren. Dinsdag heeft Wolter met de betrokken partijen, vervoerder Arriva en de provincie een evaluatievergadering. Die evaluatie verandert niets meer aan de situatie van nu.

In het verleden ging de bus vijf keer per uur, nu nog maar twee keer met een paar aanpassingen. "Zoals de bus nu is, dat is voor de situatie prima. Goed genoeg", zegt Wolter.

Het was voor hem een leuke en leerzame periode. Na een wat verlegen begin voelde hij zich aardig thuis in het overleg. "Ik hoef voor niets en niemand bang te zijn", zegt Wolter van der Maten.