Anne Hettinga: Toekenning concessie "van eminent belang"

"Van eminent belang". Zo omschrijft directeur Anne Hetting van Arriva het nieuws dat zijn bedrijf van 2020 tot 2035 weer het regionale treinvervoer in Fryslân en Groningen mag doen.

Hettinga vergelijkt de noordelijke treinconcessie met een halsslagader bij de mens. Als die doorgesneden wordt, dan heeft dat enorme consequenties voor een mens. Datzelfde was met Arriva gebeurd als ze de treinconcessie misgelopen waren, aldus Hettinga.

Nachttrein

De ontlading na het nieuws was dan ook groot bij Arriva. Vanaf 2020 komen er 21 extra treinen bij in het Noorden en krijgen de hedendaagse treinen een opknapbeurt. Tussen Leeuwarden en Groningen komen er extra sneltreinen in de avonduren en op zondagochtend. Verder komt er ook een nachttrein van Groningen en Leeuwarden. Op het traject tussen Leeuwarden en Sneek zullen in de spitsuren vier treinen per uur rijden. De treinen worden duurzaam. Ze krijgen batterijen die de energie bij het remmen opvangen.

Extra banen

De toewijzing van het treinvervoer voor de komende jaren levert Arriva ook extra banen op: minimaal twintig extra stewards en machinisten.