Op de Easterbuorren in Boornbergum is dinsdagavond een scooterrijder gewond geraakt. Het slachtoffer reed door een nog onbekende oorzaak tegen een lantaarnpaal aan. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer onderzocht en de traumahelikopter werd opgeroepen. Hoe erg de verwondingen van de scooterrijder zijn, is niet bekend.

De Easterbuorren was dinsdagavond een tijd afgesloten, omdat de politie onderzoek deed naar het ongeluk.