Vervoerders VMNN en Taxi Dorenbos verder als één bedrijf

De noordelijke vervoerders VMNN en Taxi Dorenbos gaan samen verder. Het taxibedrijf van Dorenbos heeft aandelen van Vervoersmanagement Noord-Nederland (VMNN) overgenomen. Daarmee moet er uiteindelijk een groot bedrijf ontstaan met meer dan achthonderd medewerkers. De vakbonden zijn door de bedrijven op de hoogte gesteld en ook de ondernemingsraad van VMNN heeft groen licht gegeven voor de overname.

Vervoerder VMNN is in Fryslân onder meer actief in de Zuidwesthoek en in Heerenveen, op dit moment met name op het gebied van leerlingenvervoer.