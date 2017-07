Audioproducer Hoogenboezem: Bob Dylan wilde niet streamen

Een Fries heeft in Amerika een mega-audio-opdracht gedaan. Michiel Hoogenboezem uit Wergea heeft voor de beroemde talkshowhost Jimmy Kimmel de livestream van een festival verzorgd. Dat Summerfest vindt plaats in Milwaukee in de Amerikaanse staat Wisconsin. Grote artiesten komen daar ook, zoals Bob Dylan, Paul Simon en de Red Hot Chili Peppers. Hoogenboezem is net terug uit Amerika en heeft nog wat last van zijn jetlag. Het Summerfest is veer keer zo groot als Pinkpop.

Het is dus ' huge '

"Je moet je voorstellen", zegt Hoogenboezem, "een enorm festivalterrein waar tien of twaalf dagen lang elke dag 60.000 à 70.000 bezoekers komen."

Maar hoe is hij daar beland?

Eén van zijn klanten is een grote Amerikaans-Nederlandse filmproductiemaatschappij. Zij hadden hem vorig jaar al gevraagd om voor een ander festival drie of vier dagen naar New York te komen. Blijkbaar waren ze tevreden, want een maand geleden werd hij gevraagd voor het Summerfest.

Hoe bijzonder is dit Summerfest?

Al die grote namen heeft hij niet elke dag onder zijn 'fader' zitten, geeft Hoogenboezem toe. Paul Simon, Bob Dylan, ze waren er allemaal, maar ze mochten ze niet allemaal uitzenden. Het was wel heel mooi om die artiesten ook eens bij een optreden te bekijken. "Een hele belevenis", aldus Hoogenboezem.

En Bob Dylan?

Dat was moeilijker. Zoals verteld, deden ze het geluid voor een streamings-dienst van Jimmy Kimmel. En het live uitzenden van concerten op internet zijn in Amerika ze nog niet gewend. Grote namen zoals Bob Dylan, Paul Simon en de Red Hot Chili Peppers zien daar niet meteen de promotionele waarde van in. Alle artiesten die een tree lager staan, doen daar juist wel graag aan mee.

Bob Dylan wil eigenlijk nooit uitgezonden worden. Hij wil ook niet op de foto. Alle camera's moesten van het podium en ook het publiek mocht geen foto's maken. Zelfs niet met een mobiele telefoon. "Dylan wil het niet en daar heb je je maar aan te houden."

Volgend jaar maar weer?

Hoogenboezem reageert enthousiast: "Leuk, heel bijzonder." Als het aan hem ligt, is Hoogenboezem ook volgend jaar zeker weer van de partij op het Summerfest.