Arriva blijft treinvervoerder in Noord-Nederland

Arriva zal tot 2035 het treinvervoer in Fryslân en Groningen verzorgen. Ze hebben een consessie gekregen voor vijftien jaar. Dat hebben de Gedeputeerde Staten van beide provincies donderdag bekend gemaakt. Arriva presenteerde hun winnende consessie op het provinciehuis in Groningen.

Nachttrein

In de nieuwe consessie zal er elk uur een extra sneltrein in beide richtingen rijden. Ook zal er in de spits elk kwartier een trein tussen Leeuwarden en Sneek rijden. Ook komt er een nachttrein tussen Leeuwarden en Groningen in de nacht van donderdag op vrijdag en de nacht van vrijdag op zaterdag. Deze zal elke nacht eenmaal rijden.

Duurzaam

Alle treinen worden duurzamer. Ze zullen niet alleen minder energie verbuiken, maar ook minder lawaai maken als ze de station verlaten.

Extra banen

Er komen twintig extra banen beschikbaar voor machinisten en stewards.

De consessie gaat per 2020 in. Arriva verzorgt op dit moment het vervoer op deze trajecten ook al.