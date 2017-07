Roadtrip door Europa in een 'helikopter'

Het moet een gek gezicht zijn: een omgebouwde helikopter die over de Europese wegen tourt. De Leeuwarders Frank Zijlstra (27) en Kevin Blaauw (30) bouwden een oude VW transporter om tot SAR helikopter en deden met deze barrel mee de Carbagerun naar Litouwen. Ze begonnen vorige week en kwamen vandaag terug in Fryslân mét de publieksprijs voor meest originele auto.

Omgebouwde barrels

De Carbagerun is een 5-daagse rally door Europa met omgebouwde barrels. Het is de bedoeling dat de deelnemers met een zo origineel mogelijke auto aan de start verschijnen en dat was de heren van 'Team Techno' goed gelukt. De auto kreeg een nieuwe body van pur, hout en polyester, een stuurtstuk van drie in elkaar gelaste oliedrums en uitklapbare propellers, zodat het er uitziet als een helikopter.

Beker en prijzengeld

De start was vorige week maandag net over de grens in Duitsland. Vervolgens ging de route dwars door Duitsland, Polen, Litouwen, Letland en Estland. Afgelopen vrijdag finishte het duo in Vilnius (Litouwen). Daar kregen ze de beker en het prijzengeld van 1.000 euro voor meest originele auto.