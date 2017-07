Advocaat eist vrijspraak voor fatale brand Kelders

Eigenaar Wyb Feddema van het pand in het centrum van Leeuwarden waar vier jaar geleden een student bij een brand om het leven kwam, valt niets te verwijten. Hij wist niet dat het gebouw niet brandveilig genoeg was. Dat zegt zijn advocaat Tjalling van der Goot.

"Verbouwing volgens de regels"

Feddema kocht het pand indertijd van een man die erom bekend stond dat hij erg precies is. Het gebouw was in de jaren daarvoor verbouwd en uit officiele papieren blijkt dat dat allemaal volgens de regels is gegaan, aldus advocaat Van der Goot.

"Achter wanden en onder vloeren controleren"

Er is geen sprake van 'aanmerkelijke aansprakelijkheid' en daarom kan het Feddema niet worden aangerekend, zegt de advocaat. Je weet pas echt wat er mis is met de brandveiligheid van een gebouw als je achter de wanden en onder de vloeren gaan controleren. Volgens Van der Goot bestaat er geen causaal verband tussen gebreken en de dood van Otte. Er kwam rook door het dakraam naar binnen en daar kon Feddema niets aan doen, aldus zijn advocaat.

Feddema zegt in zijn slotwoord dat hij erg geschrokken is van de eis - drie maanden voorwaardelijk - en dat hij nu bij de familie wilde zijn.

De ouders van de omgekomen 24-jarige student waren niet op de zitting aanwezig. Ze hadden een slachtofferverklaring op schrift gesteld die ter zitting werd voorgelezen. Daarin stellen ze dat ze diep gekwetst zijn dat Feddema in het openbaar zegt dat er niet mis was met de brandveiligheid van de gebouwen.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.