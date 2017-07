School past examennorm aan: meeste leerlingen nu geslaagd

Het Friesland College in Heerenveen heeft de normen aangepast voor het eindexamen autotechniek niveau 2 waarvoor veel leerlingen gezakt waren. Dat betekent dat de meesten nu toch geslaagd zijn. Het Friesland College was als enige ROC in Nederland nu al overgestapt op een examen nieuwe stijl dat hogere eisen stelt aan beginnende monteurs. Maar dat sloot niet aan op wat de leerlingen hadden geleerd. En de taal waarin de examenvragen waren opgesteld was ook moeilijker dan anders.

De cijfers voor het examen waren nog niet officieel vastgesteld.. Daardoor was het mogelijk de normen aan te passen. Nu zijn nog maar vier leerlingen gezakt. Zij kunnen in september een herexamen doen.