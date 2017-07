Waling Dijkstra Stichting blij met inzet voor huis schrijver

De Waling Dijkstra Stichting, die voor het behoud van het erfgoed van de schrijver opkomt, juicht het idee toe om wat te doen met zijn vroegere woonhuis in Holwerd. Het huis aan de Hegebuorren is verwaarloosd. De ramen zijn ingegooid, de plafonds zijn doorgezakt en de deuren en kozijnen zijn er half uitgesloopt.

Er is nu een comité in oprichting voor het huis in Holwerd waar de beroemde Friese schrijver woonde van 1861 tot 1909. Nakomelingen van Waling Dijkstra hebben een paar maanden geleden ook al bij de gemeente Dongeradeel aangeklopt, maar hebben daar niets op gehoord. Ook de eigenaar is benaderd, maar die wil daar 80.000 euro voor hebben.

De Stichting heeft geen geld om het huis te kopen, maar als anderen het ombouwen tot schrijvershuis wil de stichting wel een bijdrage leveren in de vorm van erfgoed, boeken en andere zaken die in het bezit zijn van de stichting.