Wethouder Krans: "Ik sprong op een rijdende trein"

Wethouder Marja Krans van Smallingerland is niet op voorhand van plan af te treden naar aanleiding van de verloren arbitragezaak van schouwburg De Lawei in Drachten. De uitspraak in het voordeel van bouwbedrijf Van Norel uit Ede kost de gemeente minstens 4,5 miljoen euro. Fractievoorzitter Jan Groen van het CDA Smallingerland wil de wethouder in een spoeddebat tot verantwoording roepen.

"Rijdende trein"

Krans ziet het debat echter vol vertrouwen tegemoet. Volgens haar moest ze als wethouder indertijd op een rijdende trein springen, waarvoor de rails al uitgelegd waren door haar voorganger Nieske Ketelaar en directeur Stef Avezaat van De Lawei. De kritiek van Groen dat ze adviezen uit de gemeenteraad om corrigerend op te treden bewust in de wind heeft geslagen, legt Krans naast zich neer.